Michael Kors купит Versace за $2 млрд

PanARMENIAN.Net - Американская группа Michael Kors купит миланский модный дом Versace за $2 млрд. Об этом сообщают Reuters и Financial Times со ссылкой на источники.

По данным Reuters, официально компании объявят о сделке на этой неделе. По данным FT, это может случиться 25 сентября на собрании с участием вице-президента и главного дизайнера модного дома Донателла Версаче, сестры покойного основателя Versace Джанни. Ранее о возможной сделке сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Источники агентства рассказали, что по итогам сделки прежний владелец модного дома — инвестфонд Blackstone, купивший 20-процентную долю в Versace за 210 млн евро в 2014 году, полностью выйдет из итальянской компании. Michael Kors получит также оставшуюся долю, которая принадлежит семье Versace. Тем не менее семья основателя итальянского модного дома продолжит принимать участие в делах Versace, пишут «Ведомости».

Представители обеих компаний отказались от комментариев. FT объясняет покупку Michael Kors итальянского люксового бренда стремлением американской компании конкурировать с европейскими конгломератами LVMH (владеет торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и др.), Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga и др.) и Richemont (Cartier, Chloé и др.).

Журналистам не удалось оперативно получить комментарии Blackstone. Источник FT уточнил, что ранее Versace, один из последних независимых домов моды, отложил планы по выходу на IPO, сочтя рыночные условия неподходящими для этого. Blackstone, как отмечает Reuters, был разочарован этим решением и работой итальянского модного дома в целом, не увидев достаточных оснований для выхода на биржу. «Blackstone больше не собирался вкладывать в компанию деньги. Он стал искать покупателя, готового к крупным инвестициям», — объяснил источник агентства. Фонд постепенно уговорил семью Версаче рассмотреть продажу модного дома, предложив ей ряд покупателей, включая Michael Kors.