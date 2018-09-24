Спикер парламента Армении: Выборы в Совет старейшин Еревана были в целом хорошо организованы
24 сентября 2018 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян поздравил политические силы, победившие во внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Он отметил, что хотя еще окончательные итоги внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана официально не обобщены, на основе предварительных результатов можно констатировать, что «состоявшиеся 23 сентября внеочередные выборы были в целом хорошо организованы».
«Поздравляю блок «Мой шаг» и занимающего в нем первое место кандидата Айка Марутяна с одержанной в выборах победой. Поздравляю также партию «Процветающая Армения» и блок «Луйс» с вхождением в состав Совета старейшин города Еревана. Всем силам желаю успехов в ответственном деле управления нашей столицей»,- отметил Баблоян.
Центральная избирательная комиссия Армении завершила предварительный подсчет голосов на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. По предварительным подсчетам результатов со всех 475 избирательных участков, блок «Мой шаг» с отрывом опередил всех соперников и набрал 81.06%.
23 сентября в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.
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