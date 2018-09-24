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Роналду не посетит церемонию вручения наград ФИФА

Роналду не посетит церемонию вручения наград ФИФА
24 сентября 2018 - 17:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не посетит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА).

33-летний португалец пропустит мероприятие по спортивным причинам: «Ювентус» провел матч чемпионата Италии 23 сентября и готовится к очередной встрече во внутреннем первенстве, которая состоится уже 26-го, пишет Lenta.ru со ссылкой на Marca.

Сама церемония пройдет в Лондоне 24 сентября.

Ожидается, что лучшим игроком года по версии ФИФА станет полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич. 32-летний хорват уже стал лучшим по версии УЕФА, обойдя в споре в том числе и Роналду. Третьим претендентом на получение награды является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В составе мадридского «Реала» Роналду в мае 2018-го одержал победу в финале Лиги чемпионов, ставшую пятой в его карьере. Летом португалец перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.

Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА).

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Lenta.ru: Роналду проигнорирует вручение наград ФИФА
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