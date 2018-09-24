«Коммерсант»: Москва хочет, чтобы Ереван закрыл американцам доступ в построенные ими же лаборатории
24 сентября 2018 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование третьими странами биолабораторий, открытых в Армении при финансовой поддержке США. Об этом пишет российское издание «Коммерсант».
«Российские эксперты были допущены в биолаборатории, открытые в Армении при финансовой поддержке США. Так называемые референс-лаборатории работают на Украине, в Грузии, Казахстане и Армении. Москва выражала обеспокоенность их появлением и давно пыталась добиться доступа к ним. По информации «Ъ», лаборатории посещали эксперты Минобороны РФ, и теперь российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование этих объектов третьими странами»,- пишет издание.
Отмечается, что если переговоры увенчаются успехом, то у американских экспертов не будет доступа в лаборатории.
В 2016 году при поддержке Агентства по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) Министерства обороны США открылись референс-лаборатории в Ереване, Гюмри и Иджеване.
Ранее российский «Коммерсант» со ссылкой на дипломатический источник написал, что в России обеспокоены существующими на территории Армении референс-лабораториями, которые были открыты при финансовой поддержке США.
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