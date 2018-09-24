Глава Минобороны Армении навестил раненного на передовой военнослужащего

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян 24 сентября посетил военный центральный клинический госпиталь «Мурацан», где навестил в первую очередь получившего 23 сентября ранение на передовой военнослужащего, рядового Артура Геворкяна.Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«О состоянии здоровья Артура министр Давид Тоноян побеседовал с врачами, встретился с его родителями. Состояние здоровья Артура Геворкяна в настоящее время оценивается как стабильное»,- отметил Ованнисян.

По его словам, Тоноян обошел госпиталь, встретился с другими пациентами, с начальником Военно-медицинского управления Минобороны Армении, подполковником Гаяне Ованнисян и начальником госпиталя обсудил связанные с организацией лечения в госпитале вопросы.

22 сентября, около 16:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Арцах Мгерович Овсепян, 1998 г.р.. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.