// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Глава Минобороны Армении навестил раненного на передовой военнослужащего

Глава Минобороны Армении навестил раненного на передовой военнослужащего
24 сентября 2018 - 18:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян 24 сентября посетил военный центральный клинический госпиталь «Мурацан», где навестил в первую очередь получившего 23 сентября ранение на передовой военнослужащего, рядового Артура Геворкяна.Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«О состоянии здоровья Артура министр Давид Тоноян побеседовал с врачами, встретился с его родителями. Состояние здоровья Артура Геворкяна в настоящее время оценивается как стабильное»,- отметил Ованнисян.

По его словам, Тоноян обошел госпиталь, встретился с другими пациентами, с начальником Военно-медицинского управления Минобороны Армении, подполковником Гаяне Ованнисян и начальником госпиталя обсудил связанные с организацией лечения в госпитале вопросы.

22 сентября, около 16:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Арцах Мгерович Овсепян, 1998 г.р.. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Ссылки по теме:
Запись Арцруна Ованнисяна в Facebook
 Самое значимое
Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
ВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанинВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанин
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
Армения интересуется индийскими РСЗОАрмения интересуется индийскими РСЗО
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
Комитет госдоходов РА: Газозаправочные станции «Газпрома» уклонялись от уплаты налоговКомитет госдоходов РА: Газозаправочные станции «Газпрома» уклонялись от уплаты налогов
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
МИД РА: Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ
В Армении открылась первая гостиница из контейнеров
Степанакерт не склонен связывать азербайджанскую атаку с ситуацией в Армении
В Ереване гражданин грозится взорвать 3-й корпус здания Правительства
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
«Коммерсант»: Москва хочет, чтобы Ереван закрыл американцам доступ в построенные ими же лаборатории Отмечается, что если переговоры увенчаются успехом, то у американских экспертов не будет доступа в лаборатории
Роналду не посетит церемонию вручения наград ФИФА 33-летний португалец пропустит мероприятие по спортивным причинам
В Армении создали рабочую группу по изучению цены на газ Рабочую группу возглавил вице-премьер республики Мгер Григорян
Спикер парламента Армении: Выборы в Совет старейшин Еревана были в целом хорошо организованы Он отметил, что «состоявшиеся 23 сентября внеочередные выборы были в целом хорошо организованы»