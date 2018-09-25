Бывший президент Армении подал в суд на нынешнего премьера страны
25 сентября 2018 - 10:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Второй президент Армении Роберт Кочарян подал иск против нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщается на официальном сайте судебной информационной системы.
Согласно иску, Кочарянтребует защиты чести и достоинства от публичной клеветы. О каких именно высказываниях Пашиняна идет речь, не указано.
Дело будет рассмотрено в городском суде Еревана.
Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200. В конце августа суд освободил Кочаряна под подписку о невыезде.
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Кочарян отметил: «Думаю, Пашинян почувствовал протестные настроения и вовремя их возглавил, что вылилось в смену власти. Это было впечатляюще»
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