Трамп считает Ким Чен Ына открытым и потрясающим человеком
25 сентября 2018 - 10:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время их прошедшей встречи предстал «очень открытым и потрясающим» человеком. Об этом американский президент сказал на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в штаб-квартире ООН.
Трамп отметил, что ожидает второго саммита с северокорейским лидером «довольно скоро», пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
Как рассказал агентству Kyodo сотрудник администрации президента Южной Кореи, Мун Чжэ Ин передал Трампу послание от Ким Чен Ына. Содержание письма не уточняется.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. На ней лидеры стран подписали декларацию, согласно которой Пхеньян заявил о приверженности постепенному отказу от ядерного оружия, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В то же время американские чиновники и аналитики пока не видят со стороны Северной Кореи решительных действий по денуклеаризации, отмечает Reuters.
В августе Белый дом сообщал о желании Трампа вновь встретиться с Ким Чен Ыном. Однако в конце августа американский лидер отменил визит госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за «враждебного письма» из Пхеньяна, писала The Washington Post.
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