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Трюдо - после знакомства с Пашиняном: «Было приятно, жду встречи в Ереване»

Трюдо - после знакомства с Пашиняном: «Было приятно, жду встречи в Ереване»
25 сентября 2018 - 10:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ожидает встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в Ереване в рамках саммита Международной организации франкофонии. Об этом сам Трюдо написал в своем микроблогев Twitter.

«Приятно познакомиться с вами, премьер-министр Никол Пашинян. Жду встречи с вами на саммите Франкофонии в следующем месяце», - написал Трюдо после встречи с армянским премьером в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Там канадский премьер сам подошел к Пашиняну, главы правительств двух стран пожали друг другу руки и обменялись парой слов.

17-й саммит Международной организации франкофонии пройдет в Армении 11-12 октября 2018 года.

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Запись Джастина Трюдо в Twitter
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