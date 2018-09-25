Трюдо - после знакомства с Пашиняном: «Было приятно, жду встречи в Ереване»

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ожидает встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в Ереване в рамках саммита Международной организации франкофонии. Об этом сам Трюдо написал в своем микроблогев Twitter.

«Приятно познакомиться с вами, премьер-министр Никол Пашинян. Жду встречи с вами на саммите Франкофонии в следующем месяце», - написал Трюдо после встречи с армянским премьером в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Там канадский премьер сам подошел к Пашиняну, главы правительств двух стран пожали друг другу руки и обменялись парой слов.

17-й саммит Международной организации франкофонии пройдет в Армении 11-12 октября 2018 года.