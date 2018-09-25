Премьер Армении выступил с речью на Саммите мира памяти Нельсона Манделы в ООН

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 сентября в ООН принял участие в саммите на тему «Всемирный призыв к действиям в связи с проблемой наркотиков». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Затем Пашинян принял участие в Саммите мира памяти Нельсона Манделы, на котором присутствовали также президент США Дональд Трамп и принимающие участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН главы государств и правительств множества стран. Пашинян выступил с речью. Он отметил, что для него большая честь выступать на Саммите мира памяти Нельсона Манделы.

«Всего полгода назад народ Армении отверг страх, восстал против несправедливости и вышел на улицу, требуя уважения основополагающих прав, свободы и достоинства. Когда на улицах Еревана происходили судьбоносные события, меня спросили, есть ли у меня образ лидера, который вдохновил меня на пути к приведению народа к демократии и социальной справедливости, и я ответил: да, есть такой лидер. И этот лидер - Нельсон Мандела»,- отметил Пашинян.

По его словам, будучи бывшим политзаключенным, он вспоминал и мысленно переживал политический путь и историю жизни этого известного политического заключенного, который должен был изменить свою страну и, конечно же, осуществить чаяния миллионов людей.

«Вобрав в себя истинный дух идеалов Манделы, наше движение стало известно миру как «Ненасильственная бархатная революция любви и солидарности». И сейчас, спустя всего несколько месяцев после победы нашего народа, я выступаю с высокой трибуны этого саммита в качестве главы правительства Армении, чтобы оценить наследие этого великого человека, чья храбрость и решительность служат образцом для всего человечества.

Я приехал из региона, где, к сожалению, кровавые конфликты, коррумпированные системы управления и вражда между людьми часто затмевают мудрость любви и потребность в мирном сосуществовании. Говорят, что демократические нации не ведут войн друг против друга. Надеюсь, однажды демократическое развитие нашего региона исключит военные действия, риски войны и ненависти. Армения неуклонно идет по этому пути и безоговорочно выступает за региональный мир, стабильность и примирение»,- подчеркнул премьер.

Он отметил, что в 2018 году будет отмечена семидесятая годовщина Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

«Это еще один повод для нас подумать о том, почему человечество до сих пор не защищено от дискриминации, нетерпимости, ксенофобии, преследований и других преступлений против человечества. Жизнь и борьба Нельсона Манделы подсказывают нам, какие шаги необходимы и что можно сделать, потому что он проповедовал, что «никто не рождается с ненавистью к другому человеку… и если люди могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви»,- сказал в своей речи Пашинян.

Премьер-министр Никол Пашинян и члены армянской делегации также посетили армянский хачкар 12-13 вв., который установлен в штаб-квартире ООН.