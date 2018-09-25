Свитальский: В ЕС перемены в Армении считают колоссальным прогрессом

PanARMENIAN.Net - Перемены в Армении в Евросоюзе рассматривают как колоссальный прогресс. Об этом заявил на заседании комитета по партнерству в сфере торговли Армения-ЕС в Ереване глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский. По его словам, ЕС замечает, что для нового правительства Армении крайне важны приоритеты, которые являются рычагами для выстраивания новых отношений в сфере торговли.

«В частности, я говорю о борьбе с коррупцией. Коррупция является проблемой для инвесторов везде. Ее преодоление даст Армении гарантии большей заинтересованности партнеров из ЕС в бизнесе в Армении. Второе важное направление – обеспечение независимости судебной системы. Это также мощный инструмент для привлечения инвесторов. Мы считаем, что приоритеты, которые выдвинуло новое правительство Армении, отвечают интересам в сфере торговли и инвестиций»,- отметил он, пишет Lragir.am.

По словам Свитальского, нынешние власти РА прекрасно знают, что делать, и это позволит создать лучший потенциал.

«Мы бы хотели видеть в Армении больше европейских инвестиций. Это не значит, что в Армению станет поступать больше денег. Деньги – не главное. Европейские инвестиции несут в себе знания, технологии, культуру управления, наведение лучших мостов с мировым развитием», - добавил посол ЕС.

Свитальский обратил внимание на то, что это первое заседание в таком формате, что символизирует большие перемены, потому что в Армении начинаются новые процессы. И то, что ЕС направил на это заседание в Ереван большую делегацию, по словам Свитальского, говорит о важности, которую Брюссель придает коммерческим отношениям с Арменией. Евросоюз, по его словам, станет в перспективе самым крупным рынком для Армении, вторым с точки зрения импорта и инвестиций.

Хотя двусторонние коммерческие отношения развиваются, однако, по словам посла, они все еще обладают большим потенциалом. Он отметил, что ЕС предпринимает шаги для расширения торгового режима GSP+. В соответствии с Соглашением Армения-ЕС, по его словам, должны быть проведены мероприятия по либерализации торговли, «но для этого Армении нужно усовершенствовать законодательство, создать лучшие условия для инвестиций, реформировать системы госзакупок, защиты прав потребителей».