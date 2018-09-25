Армянский Цахкадзор - в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ
25 сентября 2018 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский Цахкадзор вошел в топ-10 самых лучших и популярных курортов ближнего зарубежья и стран СНГ для горнолыжного отдыха российских туристов зимой 2018-2019 гг. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
В топ-10 популярных у россиян курортов входят: Чимбулак в Казахстане, Гудаури в Грузии, Шахдаг в Азербайджане, Силичи в Белоруссии, Цахкадзор в Армении, Чимган в Узбекистане, Каракол в Киргизии, Логойск в Белоруссии, Туфандаг в Азербайджане и Алтайские Альпы в Казахстане.
По данным агентства, на горнолыжных курортах ближнего зарубежья и стран СНГ планируют отдых в среднем на 7 дней зимой-2019. Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит в Цахкадзоре $80 в сутки.
Рейтинг представлен по результатам анализа турпоездок в зимний сезон-2018/2019.
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