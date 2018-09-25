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Бывший тренер сборной Албании может возглавить армянскую команду

Бывший тренер сборной Албании может возглавить армянскую команду
25 сентября 2018 - 13:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший тренер сборной Албании по футболу Джанни Де Бьязи может возглавить сборную Армении, пишет албанское издание Alpenews.al.

Отмечается, что он ведет интенсивные переговоры с Федерацией футбола Армении.

В сентябре 2017 года 62-летний тренер возглавил баскский футбольный клуб «Алавес», из которого был уволен 27 ноября того же года.

Джанни Де Бьязи - бывший итальянский футболист, с 2011 по 2017 годы - тренер сборной Албании по футболу.

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