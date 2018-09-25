BBC: РФ может начать активнее поддерживать Армению для усиления давления на Азербайджан

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин 25 сентября приезжает в Азербайджан с прозаической целью: напомнить, что Россия - по-прежнему ведущий игрок в регионе, с мнением которого следует считаться, говорится в статье BBC под названием «Путин в Баку: большой кнут и маленький пряник».

Отмечается, что позиции Москвы в этом плане оказались заметно подорваны в связи с продолжающимися международными санкциями и недавними событиями в Армении.

Многие в Азербайджане считают Россию идущим ко дну «Титаником», отметила эксперт по региону из Оксфордского университета Лейла Алиева. Но и идущий ко дну «Титаник» - это крупный торговый и экономический партнер, место которого сегодня не готовы занять традиционные союзники Азербайджана - Турция и Иран. Поэтому, например, Баку будет продолжать покупать российское оружие, пишет издание.

«Азербайджанская диаспора в России только официально насчитывает более полумиллиона человек. По данным Центробанка РФ, каждый год в Азербайджан поступает 1,2 млрд долларов денежных переводов из России. В принципе, при неблагоприятном развитии событий Москва может повторить «грузинский сценарий» образца 2008 года, начав высылать азербайджанцев обратно в страну.

В Кремле могут также решить, что настало время более активно поддерживать меньшинства в Азербайджане - курдов, талышей, лезгин. Число их невелико, однако Баку эта головная боль совершенно некстати, в том числе в связи со сложными отношениями Азербайджана с европейскими институтами»,- говорится в статье.

Отмечается, что у РФ есть и экономические рычаги давления на Азербайджан. И, разумеется, остается проблема Нагорного Карабаха.

«Россия может начать более активно поддерживать Армению - как с целью усилить давление на Азербайджан, так и ради установления более тесных отношений с новым армянским руководством. Конечно, это палка о двух концах: до сих пор Россия выступала в качестве своего рода арбитра и сдерживающего фактора в карабахском конфликте. Лишиться этого статуса - удар по престижу, не говоря уже о том, что очередной конфликт на Кавказе России совершенно не нужен.

С одной стороны, подогрев карабахского конфликта Москве без надобности. С другой - Кремль не всегда ведет себя рационально. Тактические выгоды могут перевесить соображения стратегической целесообразности, как уже не раз бывало»,- пишет издание.

Отмечается, что для президента Азербайджана Ильхама Алиева смена власти в Ереване, пожалуй, представляет больший повод для беспокойства, в том числе и потому, что Москва в этот процесс не вмешивалась.

«Путин может пообещать Алиеву поддержку в борьбе с внутренней оппозицией, хотя его реальные возможности на этом фронте, пожалуй, довольно ограничены - разве что ввести танки в Баку. Москва может также выступать брокером в решении сложных вопросов в азербайджано-иранских отношениях - однако и здесь ее влияние, видимо, не стоит переоценивать.

Так что, по всей видимости, президент Путин привезет в Баку большой кнут и маленький пряник»,- заключает издание.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом. Точная дата поездки пока не определена.