В московском ресторане появилось эксклюзивное меню армянских блюд ко Дню независимости РА
25 сентября 2018 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Шеф-повар Нарек Авагян разработал эксклюзивное меню традиционных армянских блюд специально ко Дню независимости Армении, который отмечается 21 сентября. Любое наименование можно будет попробовать в ресторане «Кафе Арарат» на первом этаже отеля «Арарат Парк Хаятт Москва» с 17 по 30 сентября, пишет Lenta.ru.
Уже 16 год потомственный повар Нарек Авагян радует гостей отеля блюдами из свежей рыбы, мяса, круп, сыров и ароматных горных трав, которые доставляют в «Кафе Арарат» прямо из Еревана.
На этот раз в меню включили традиционный бурум от шефа, сервированный с таном, армянскими помидорами и козьим сыром, запеченного сига из озера Севан и дикую армянскую рыбу кармрахайт. На десерт Авагян предложит инжир в шоколаде с ванильным мороженым и легендарный армянский кофе, приготовленный на песке.
Отели «Парк Хаятт» построены в ведущих городах мира и отражают уникальную культуру каждого. «Арарат Парк Хаятт Москва» располагается в центре Москвы рядом с Большим театром и Красной площадью.
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