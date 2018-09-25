Глава МИД Арцаха: Азербайджан стремится создать благоприятную почву для развязывания новой агрессии

PanARMENIAN.Net - Стараясь всеми возможными способами изолировать Арцах, Азербайджан стремится создать для себя благоприятную почву для развязывания новой агрессии, которая станет угрозой не только для двух армянских республик, но и всего региона. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 25 сентября на встрече с делегацией французского города Альфорвиль, установившего дружественные отношения с городом Бердзор Арцаха.

Делегацию возглавляет мэр города Мишель Жершинович.

Маилян приветствовал визит членов делегации, которая прибыла в Арцах для повторного подписания декларации о дружбе между Бердзором и Альфорвилем, что, по его мнению, является подтверждением приверженности сторон углублению и расширению дружественных отношений и установлению сотрудничества в различных сферах.

Глава МИД высоко оценил усилия городских властей Альфорвиля, направленные на укрепление сотрудничества с Бердзором и повышение информированности об Арцахе, отметив в данном контексте проводимый в городе Альфорвиль фестиваль «Дни Арцаха во Франции».

В ходе встречи Маилян представил внешнеполитические приоритеты Арцаха, коснувшись прогресса, достигнутого в процессе международного признания Арцаха и в установлении децентрализованного сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность установления и расширения географии сотрудничества с зарубежными странами на различных уровнях с целью противодействия политики изоляции, проводимой Азербайджаном против Арцаха.

В свою очередь мэр города Жершинович подтвердил готовность муниципальных властей Альфорвиля углублять и расширять сотрудничество с Бердзором в области культуры, спорта, образования и местного самоуправления, отметив, что визит делегации в Арцах - дополнительный повод для обсуждения и планирования дальнейших шагов по развитию двусторонних связей.

Состоялся также обмен мнениями относительно перспектив реализации практических программ, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.