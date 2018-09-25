Основатели Instagram покинули компанию
25 сентября 2018 - 15:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании.
«Мы с Майком благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет в Facebook. Наша команда выросла из 13 человек до тысячи с офисами по всему миру, создавая продукты, используемые и любимые сообществом более одного миллиарда человек. Теперь мы готовы к новой главе», — говорится в заявлении руководителей компании, пишет Meduza.
О причинах своего ухода основатели Instagram не сообщили. Они лишь заметили, что намерены взять паузу для отдыха, прежде чем приступить к новым проектам.
По данным Bloomberg, Систром и Кригер покинули компанию из-за разногласий с главой Facebook Марком Цукербергом по планам развития сервиса.
Instagram был основан в 2010 году. Кевин Систром являлся исполнительным директором компании, а Майк Кригер занимал пост технического директора. В 2012 году сервис приобрела компания Facebook за один миллиард долларов.
Недавно из своей компании ушли основатели мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Facebook. По данным СМИ, Брайан Эктон и Ян Кум спорили с руководством Facebook из-за способов монетизации и безопасности пользовательских данных.
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