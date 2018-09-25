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Microsoft выпустила Office 2019

Microsoft выпустила Office 2019
25 сентября 2018 - 15:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская корпорация Microsoft в своем блоге анонсировала выпуск Office 2019. Пакет приложений включает в себя Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher.

Пакет предназначается для компаний, которые еще не перешли на облачный сервис Office 365, пишет «Ъ».

В Office 2019 вошли все обновления, которые выходили для Office 365 за последние три года, включая «кинематографические» презентации PowerPoint, режим фокуса и новый переводчик Word, а также воронкообразные диаграммы, диаграммы с картой и временные шкалы в Excel.

В Microsoft есть долгосрочные планы по развитию облачного сервиса Office 365, который работает по подписке с самым низким ценовым диапазоном среди продуктов компании и предоставляет доступ к почте, пакету Office и другим приложениям компании.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Microsoft представила Office 2019
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