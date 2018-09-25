ВС Израиля продолжат проводить военные операции в Сирии

PanARMENIAN.Net - Армия Израиля продолжит проводить военные операции в Сирии. Такое заявление сделал министр обороны страны Авигдор Либерман.

По его словам, курс еврейского государства в отношении Сирии останется неизменным несмотря на обвинения Москвы в том, что израильские истребители подставили под удар ПВО Сирии российский военный самолет Ил-20, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Times of Israel.

«Мы действуем осмотрительно и ответственно, — сказал Либерман. — Ничего не изменилось и не изменится. Такова наша установка».

«Мы не собираемся договариваться с Россией через СМИ, — добавил министр. — Мы действовали так, как действуем всегда, по той же схеме координации действий (с Россией), что и всегда, и мы будем действовать так же в дальнейшем». Он подчеркнул, что ответственность за инцидент с Ил-20 лежит на Сирии и армии президента страны Башара Асада. «Таковы факты», — подытожил Либерман.

Российский самолет-разведчик, на борту которого находились 15 членов экипажа, был по ошибке сбит системой С-200 ПВО Сирии 17 сентября. В Минобороны России заявили, что под удар его подставили израильские истребители. В свою очередь Израиль ранее обвинил в произошедшем правительственные силы Сирии.