Michael Kors сменит название после покупки Versace
25 сентября 2018 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Производитель дизайнерской одежды и сумок Michael Kors подтвердил покупку итальянского дома моды Versace за 1,83 млрд евро и объявил о смене названия после закрытия сделки на Capri Holdings Limited. Michael Kors профинансирует сделку за счет имеющихся и заемных средств.
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Michael Kors Джон Айдол назвал покупку Versace «важной вехой» для группы, пишут «Ведомости».
«Versace был основан в 1978 г. и в течение 40 лет является образцом итальянской моды в люксовом сегменте», – отметил он. Айдол добавил, что компания планирует вкладываться в развитие бренда Versace и намерена вывести его на годовую выручку в $2 млрд и выше.
Креативный директор Versace Донателла Версаче, сестра покойного основателя модного дома Джанни Версаче, после сделки продолжит занимать свой пост. Во главе Versace также останется ее нынешний главный исполнительный директор Джонатан Эйкройд. Согласно договоренностям члены семьи Версаче получат долю в Capri Holdings Limited на 150 млн евро.
О готовящейся сделке 24 сентября сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Эту информацию позже подтвердили источники Reuters и Financial Times и других изданий. Источники Reuters говорили, что по итогам сделки прежний владелец модного дома – инвестфонд Blackstone, купивший 20%-ную долю в Versace за 210 млн евро в 2014 г., полностью выйдет из итальянской компании.
Дом моды Gianni Versace был основан в 1978 г. в Милане. Компания специализируется на дизайне, производстве и реализации товаров класса люкс – от модной одежды haute couture и коллекций готовой одежды до аксессуаров, ювелирных украшений, часов, очков, парфюмерии и товаров для дома. Сеть модного дома включает более 200 бутиков в крупных городах и свыше 1500 оптовых дистрибутеров.
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