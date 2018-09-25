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Проживающие в Грузии армяне будут изучать грузинский во время службы в армии

Проживающие в Грузии армяне будут изучать грузинский во время службы в армии
25 сентября 2018 - 18:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Грузии запустило новую программу по обучению грузинскому языку призывников — представителей этнических меньшинств, в том числе - армян, проходящих срочную службу в армии. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.

На первом этапе курс грузинского языка пройдут 123 солдата срочной службы. 82 из них по национальности азербайджанцы, а 41 — армяне. Курс обучения будет длится семь недель, пишет «Грузия-Online».

«Мы служим Грузии. Мы являемся гражданами Грузии, и знание грузинского для нас является долгом», — сказал в беседе с журналистами военнослужащий Вараздат Мкртчян.

В течение курса военнослужащие обучатся грузинскому правописанию и разговорной речи, а также составлению официальных писем и документов. После завершения обучения военным будет передан соответствующий сертификат. Призывников грузинскому языку будут обучать учителя из школы государственного администрирования имени Зураба Жвания.

По данным Минобороны, цель курса - дать возможность гражданам Грузии, представителям этнических меньшинств, изучить государственный язык и стать частью единого государственного пространства.

Программа по обучению грузинскому языку не является одноразовой и будет осуществляться перманентно.

По данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат», население Грузии составляет более 3,7 миллиона человек, из которых более 3,2 миллиона — этнические грузины, 223 тысяч — азербайджанцы и порядка 169 тысяч — армяне. В Грузии также проживают русские, осетины, езиды, украинцы, чеченцы-кистинцы, греки, ассирийцы и другие национальности.

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Apsny.ge: Армяне и азербайджанцы будут изучать грузинский язык во время службы в армии
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