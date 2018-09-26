Президент Ирана - премьеру Армении: Между Ереваном и Тегераном высокий уровень доверия
26 сентября 2018 - 10:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Нью-Йлок провел встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Собеседники обсудили различные вопросы повестки двусторонних отношений. Была отмечена важность развития сотрудничества, учитывая, что существующий потенциал позволяет добиться большего. Стороны сочли необходимым предпринять действенные шаги в плане развития торгово-экономических отношений. Пашинян подчеркнул, что у армяно-иранских отношений особый характер, основанный на дружественных связях.
В свою очередь, Роухани отметил, что между сторонами высокий уровень доверия. По словам президента ИРИ, армянская община страны играет важную роль и пользуется большим уважением. Говоря об экономическом сотрудничестве, президент Ирана выразил уверенность в том, что формирование зоны свободной торговли с ЕАЭС даст возможность еще более углубить армяно-иранские экономические связи.
Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, дорожного строительства, логистики. Роухани пригласил Пашиняна посетить Иран и выразил уверенность в том, что визит даст возможность еще более детально обсудить пути расширения сотрудничества.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом посетил Нью-Йорк, встретился с местной армянской общиной, в штаб-квартире ООН принял участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи.
Самое значимое
Спикер белорусского парламента озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону
Подобные действия Азербайджанской стороны, направленные на эскалацию обстановки, а также звучащая из Баку воинственная риторика, подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Армения в рейтинге занимает 83 место из 189 стран.
Ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий
Partner news
Последние новости
Президент Армении поздравил Петра Порошенко с днем рождения Армен Саркисян пожелал Петру Порошенко крепкого здоровья и успехов
В России возродят производство фотоаппаратов «Зенит» совместно с Leica Завод вместе с компанией Leica начнет производство легендарных фотоаппаратов в новом исполнении под названием Зенит М
Серена Уильямс досрочно завершит теннисный сезон Уильямс отказалась от участия в турнире, который пройдет в Пекине
Актера Билла Косби посадят в тюрьму за сексуальное насилие В домогательствах и изнасилованиях его обвиняли десятки женщин, однако из-за срока давности ранее не удавалось привлечь его к ответственности