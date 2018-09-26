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Пашинян в ООН: Карабах не должен быть в составе Азербайджана, это станет новым геноцидом армян (видео)

Пашинян в ООН: Карабах не должен быть в составе Азербайджана, это станет новым геноцидом армян
 26 сентября 2018 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана, если кто-то не желает позволить произойти новому геноциду армянского народа. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, статус и безопасность Республики Арцах будут исключительным приоритетом Армении в переговорном процессе.

«Азербайджан по любому поводу заявляет, что Карабах должен быть его частью. При этом заявляет, что не будет вести переговоры с Нагорным Карабахом. Проблема в том, как Азербайджан может претендовать на Карабах, не желая даже говорить с ним. Это возможно? Это возможно лишь в том случае, если власти Азербайджана интересует не народ, а исключительно территория. Таким образом, становится очевидно, что намерения властей Азербайджана заключаются в «очистке» Карабаха от армян, как это произошло в Нахиджеване. Это дает Нагорному Карабаху право говорить, что войти в состав Азербайджана для него будет означать полное уничтожение. Следовательно, Карабах не должен быть в составе Азербайджана, если кто-то не желает позволить произойти новому геноциду армянского народа», - заявил Пашинян.

Он отметил, что любая попытка решить конфликт военным путем является прямой угрозой безопасности региона, демократии и правам человека. По словам Пашиняна, Азербайджан должен изменить свое неуважительное отношение к переговорам, должен полностью отказаться от идеи военного решения проблемы и выполнить все предыдущие договоренности.

Армения продолжит конструктивное участие в мирном процессе по урегулированию конфликта в формате МГ ОБСЕ, которому предоставлен единственный международно признанный мандат на урегулирование конфликта, отметил премьер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом посетил Нью-Йорк, встретился с местной армянской общиной, в штаб-квартире ООН принял участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи.

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