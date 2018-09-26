Глава МИД Армении привлек внимание МГ ОБСЕ к обострению Азербайджаном ситуации на границе с РА и передовой

PanARMENIAN.Net - Находящийся в Нью-Йорке для участия в работе сессии ГА ООН министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 25 сентября встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Мнацаканян привлек внимание сопредседателей к периодическим попыткам Азербайджана обострить ситуацию на границе с Арменией и линии соприкосновения с Арцахом, в результате которых погибли двое военнослужащих ВС Армении и Армии обороны Арцаха (НКР). Под мишень было взято и мирное население.

Министр подчеркнул, что подобные шаги Баку представляют серьезнейшую угрозу для мирного процесса, в частности в преддверии планируемой встречи глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей.

Мнацаканян вновь подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта. Глава МИД Армении отметил важность формирования способствующей миру атмосферы, подчеркнув необходимость воздерживаться от шагов, нацеленных на обострение ситуации, и агрессивной риторики.

Собеседники обменялись мнениями как в связи с предстоящей встречей глав МИД, так и других шагов, включенных в повестку сопредседателей МГ ОБСЕ.

22 сентября, около 16:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Арцах Мгерович Овсепян, 1998 г.р..

19 сентября, около 13:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из армянских воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении РА, по предварительным данным, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение в область шеи получил контрактный военнослужащий, рядовой Айказ Бабкенович Матевосян, 1980 г.р. (служил с 2011 года в воинской части Тавуша). При перевозке в военный госпиталь военнослужащий скончался.