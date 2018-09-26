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В РФ могут запретить работать водителями с армянскими правами

В РФ могут запретить работать водителями с армянскими правами
26 сентября 2018 - 11:52 AMT

PanARMENIAN.Net - В Госдуму РФ внесли законопроект, который запрещает работать водителем человеку с иностранными правами, в том числе и армянскими.

В нынешнем в законе «о безопасном дорожном движении» тоже есть такой пункт. Однако сделаны исключения для граждан Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии), а также стран, где русский язык признан официальным (Южной Осетии).

Автор законопроекта - сенатор из Карачаево-Черкессии Ахмат Салпагаров. Он отметил, что количество аварий с участием водителей-иностранцев в стране растет. А поскольку они массово устраиваются в сервисы такси – это подрывает авторитет всей отрасли, пишет «Комсомольская правда».

По данным МВД, на первые 6 месяцев 2018 года аварии с водителями-иностранцами оформлялись 2 395 раз. В них погибли 246 человек. Всего в России произошло за это время 69 тысяч ДТП. В масштабах страны, вроде, автокатастроф с иностранцами за рулем не много – около 3%. Но в отдельных регионах доля намного выше. В Москве, например, произошло 1022 подобных ДТП. А это 21% от всех аварий с пострадавшими в столице. В Московской области и Петербурге при участии таких водителей произошло 437 и 451 ДТП. Это 14% и 12% от общего числа аварий.

Ссылки по теме:
Kp.ru: Работать водителями с иностранными правами запретят
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