В Северной Ирландии туристам предложат экскурсии по местам съемок «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - В 2019 году в Северной Ирландии туристы смогут попасть на экскурсию по местам съемок популярного сериала «Игра престолов».

Эти места станут туристическими достопримечательностями. Поклонники сериала смогут лично познакомиться с миром Вестероса. Также в планах организация туров на студию Linen Mill Studios в городе Банбридж. Там будет представлен реквизит со съемок: костюмы, оружие, декорации, пишет РИА Новости со ссылкой на The Irish Times.

Туризм в Северной Ирландии уже давно процветает в том числе и благодаря «Игре престолов». Есть тематические автобусные туры, специальные карты и приложения для телефонов.

Так, в музее Ольстера в Белфасте открыт гобелен, посвященный ключевым моментам эпоса, а в заведениях по всему региону расположены несколько резных дверей по мотивам шоу.

«Игра престолов» — это американский телесериал в жанре фэнтези, снятый по серии романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р.Р. Мартина. В 2019 году выйдет заключительный восьмой сезон шоу.