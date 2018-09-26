МИД Армении: Встреча Пашиняна с Трампом не состоялась из-за графика
26 сентября 2018 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке не состоялась из-за плотного графика сторон. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Была нацеленность на встречу и у армянской, и у американской сторон. Однако встреча не состоялась из-за плотного графика сторон», - отметил он, пишет Aysor.am.
По его словам, подготовительные работы продолжаются, и в будущем состоятся встречи с руководителями геополитических центров.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом посетил Нью-Йорк, встретился с местной армянской общиной, в штаб-квартире ООН принял участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи.
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