Йоханнес Хан - Пашиняну: Армения может рассчитывать на последовательное содействие ЕС

PanARMENIAN.Net - Армения может рассчитывать на последовательное содействие ЕС – по инициированным коренным реформам в соответствии с приоритетами правительства Армении. Об этом заявил комиссаром ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в штаб-квартире ООН.

Хан отметил, что ЕС будет последовательно продолжать программы и мероприятия, нацеленные на стимулирование партнерства с Арменией, оказывая в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве содействие дальнейшему укреплению демократии в стране, верховенства закона и защиты прав человека, а также реформам по развитию судебной системы.

Собеседники обсудили дальнейшее развитие отношений между Арменией и ЕС, различные вопросы расширения партнерства, а также коснулись дальнейших шагов, нацеленных на претворение в жизнь Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Пашинян отметил, что правительство Армении придерживается пути поступательного демократического развития страны, обеспечения верховенства закона, защиты прав человека, укрепления конкурентной и благоприятной бизнес-среды. В данном контексте глава правительства придал важность всеобъемлющему содействию ЕС происходящим в Армении демократическим реформам.

Пашинян, коснувшись внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана, отметил, что свыше 80% отданных блоку «Мой шаг» голосов свидетельствуют о том, что общество проголосовало в пользу проведения внеочередных парламентских выборов.

Премьер добавил, что выборы были свободными и прозрачными, а тот факт, что потерпевшие поражение политические силы поздравили победителя, является беспрецедентным в Армении и может стать хорошей политической культурой.

Глава правительства отметил, что в ближайшее время собирается начать переговоры по вопросу парламентских выборов с другими политическими силами.

Ранее Пашинян в Нью-Йорке на встрече с представителями армянских организаций, общинных структур США заявил, что в ближайшем времени намерен начать переговоры с парламентскими и внепарламентскими политическими силами с целью обсуждения сроков и условий проведения внеочередных парламентских выборов.