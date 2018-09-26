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Еврокомиссия против экономической помощи для Турции

Еврокомиссия против экономической помощи для Турции
26 сентября 2018 - 12:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Европейская комиссия в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию высказалась против оказания Анкаре экономической помощи. ЕС не видит необходимости в экономической поддержке Турции, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан в интервью газете Die Welt.

По словам Хана, нынешние экономические проблемы в Турции имеют внутриполитические причины.

«Предоставление ЕС или отдельными его странами пакетов помощи или кредитов Анкаре не сможет урегулировать ситуацию», - подчеркнул он, пишет Deutsche Welle.

Евросоюз очень заинтересован в стабильной и процветающей Турции, отметил далее еврокомиссар. «Серьезная кредитно-денежная политика, независимый эмиссионный банк и неизменное соблюдение демократических принципов помогли бы вновь поднять экономику», - указал Йоханнес Хан, добавив, что при возвращении доверия к политике и экономике Турции западные компании вновь усилят инвестиции в этой стране.

Уже многие месяцы в Турции наблюдается высокий уровень инфляции и резкое падение курса национальной валюты. Напряженная экономическая ситуация в стране станет одной из тем визита Эрдогана в Германию, намеченного на 27-29 сентября. В рамках поездки турецкого лидера примет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Кроме того, Эрдоган встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и ведущими представителями немецкого бизнеса, а также будет присутствовать на церемонии открытия новой мечети в Кельне 29 сентября.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Еврокомиссия выступила против экономической помощи для Турции
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