Актера Билла Косби посадят в тюрьму за сексуальное насилие
26 сентября 2018 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский актер и режиссер Билл Косби 25 сентября был приговорен к сроку от трех до десяти лет лишения свободы за сексуальные домогательства и насилие по трем доказанным эпизодам.
В домогательствах и изнасилованиях его обвиняли десятки женщин, однако из-за срока давности ранее не удавалось привлечь его к ответственности. В частности, в 2017 году первый процесс по делу Косби закончился ничем - присяжные не смогли принять однозначного решения, судья отправил дело на пересмотр, пишет Deutsche Welle.
Косби - первая знаменитость, осужденная за домогательства со времени появления инициативы #MeToo.
«Десятилетиями обвиняемому удавалось скрывать свое настоящее лицо и свои настоящие преступления», - заметил прокурор в обвинительной речи. Актера, в частности, обвинили в том, что в 2004 году он накачал наркотиками и изнасиловал сотрудницу Университета Темпл.
Американская академия кинематографических искусств и наук, известная по всему миру своей ежегодно вручаемой премией «Оскар», в мае исключила из своего состава Косби и режиссера Романа Полански. Это решение было принято в связи с нарушением ими этических норм академии.
Обладателя сразу нескольких международных призов, включая «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, режиссера Романа Полански в 1977 году обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. После ареста и предъявления обвинений Полански в рамках судебного соглашения признал свою вину, однако накануне вынесения приговора бежал из США в Великобританию, а затем, чтобы избежать экстрадиции, - во Францию.
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