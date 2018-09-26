Актера Билла Косби посадят в тюрьму за сексуальное насилие

PanARMENIAN.Net - Американский актер и режиссер Билл Косби 25 сентября был приговорен к сроку от трех до десяти лет лишения свободы за сексуальные домогательства и насилие по трем доказанным эпизодам.

В домогательствах и изнасилованиях его обвиняли десятки женщин, однако из-за срока давности ранее не удавалось привлечь его к ответственности. В частности, в 2017 году первый процесс по делу Косби закончился ничем - присяжные не смогли принять однозначного решения, судья отправил дело на пересмотр, пишет Deutsche Welle.

Косби - первая знаменитость, осужденная за домогательства со времени появления инициативы #MeToo.

«Десятилетиями обвиняемому удавалось скрывать свое настоящее лицо и свои настоящие преступления», - заметил прокурор в обвинительной речи. Актера, в частности, обвинили в том, что в 2004 году он накачал наркотиками и изнасиловал сотрудницу Университета Темпл.

Американская академия кинематографических искусств и наук, известная по всему миру своей ежегодно вручаемой премией «Оскар», в мае исключила из своего состава Косби и режиссера Романа Полански. Это решение было принято в связи с нарушением ими этических норм академии.

Обладателя сразу нескольких международных призов, включая «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, режиссера Романа Полански в 1977 году обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. После ареста и предъявления обвинений Полански в рамках судебного соглашения признал свою вину, однако накануне вынесения приговора бежал из США в Великобританию, а затем, чтобы избежать экстрадиции, - во Францию.