Серена Уильямс досрочно завершит теннисный сезон
26 сентября 2018 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Супруга американского бизнесмена армянского происхождения, соучредителя социального новостного сайта Reddit Алексиса Оганяна, теннисистка Серена Уильямс приняла решение досрочно завершить сезон.
Уильямс отказалась от участия в турнире, который пройдет в Пекине. Ее место займет россиянка Екатерина Макарова, пишет Lenta.ru со ссылкой на Tennis World USA.
Турнир пройдет с 29 сентября по 6 октября. Американка завершила выступления в 2018 году, проведя лишь 24 матча. Она одержала 18 побед и потерпела шесть поражений.
Последний раз Уильямс выходила на корт в финальном матче US Open, где ей противостояла японская теннисистка Наоми Осака. Американка уступила Осаке в двух сетах: 2:6, 4:6. Американка была наказана судьей Карлосом Рамосом за подсказки ее тренера Патрика Муратоглу. Из-за несогласия с решениями судьи Уильямс вступила с ним в конфликт прямо во время матча, назвав его вором и сексистом.
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