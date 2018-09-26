// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Президент Армении поздравил Петра Порошенко с днем рождения

Президент Армении поздравил Петра Порошенко с днем рождения
26 сентября 2018 - 14:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян 26 сентября направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко по случаю дня его рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Армен Саркисян пожелал Петру Порошенко крепкого здоровья и успехов.

Президенту Украины Петру Порошенко 26 сентября исполнилось 53 года.

 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Обрушение моста в Генуе: Есть десятки погибших
Турки рвут свои доллары в знак протеста против своего же обнищания
В Грузии выпал снег
Курс биткоина после недельного падения начал расти
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
МИД РА: В Армении нет американских или иных иностранных биологических лабораторий «Это сугубо действующие под юрисдикцией Армении лаборатории, где работают только граждане нашей страны», – заявил Балаян
В России возродят производство фотоаппаратов «Зенит» совместно с Leica Завод вместе с компанией Leica начнет производство легендарных фотоаппаратов в новом исполнении под названием Зенит М
Серена Уильямс досрочно завершит теннисный сезон Уильямс отказалась от участия в турнире, который пройдет в Пекине
Йоханнес Хан - Пашиняну: Армения может рассчитывать на последовательное содействие ЕС Собеседники обсудили дальнейшее развитие отношений между Арменией и ЕС