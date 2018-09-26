Президент Армении поздравил Петра Порошенко с днем рождения
26 сентября 2018 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян 26 сентября направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко по случаю дня его рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Армен Саркисян пожелал Петру Порошенко крепкого здоровья и успехов.
Президенту Украины Петру Порошенко 26 сентября исполнилось 53 года.
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