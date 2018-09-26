Кассационный суд Армении принял к производству жалобу адвокатов Кочаряна
26 сентября 2018 - 15:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Кассационный суд Армении 19 сентября принял к производству кассационные жалобы генерального прокурора Армении Артура Давтяна и адвокатов экс-президнета РА Роберта Кочаряна Айка Алумяна, Рубена Саакяна, Арама Орбеляна и Ованнеса Худояна против принятого Апелляционным судом Армении 13 августа решения об устранении меры пресечения в отношении второго президента Армении. Об этом сообщили адвокаты Роберта Кочаряна.
Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200. В конце августа суд освободил Кочаряна под подписку о невыезде.
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Кочарян отметил: «Думаю, Пашинян почувствовал протестные настроения и вовремя их возглавил, что вылилось в смену власти. Это было впечатляюще»
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