Ушаков: Визит Путина в Армению в 2018 году маловероятен
26 сентября 2018 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Визит президента РФ Владимира Путина в Армению обсуждался, но до конца 2018 года это маловероятно, следует нацеливаться на 2019 год. Об этом сообщил помощник российского лидера РФ Юрий Ушаков.
«Действительно, обсуждалась возможность организации визита нашего президента в Армению, но конкретные сроки пока не обсуждаются»,- сказал Ушаков на брифинге, пишет РИА Новости.
«Имеется в виду, что президенты еще, очевидно, встретятся, не только в Душанбе (на саммите СНГ), но и в Астане на сессии ОДКБ. Это раз, и в декабре в Москве планируется саммит Евразийского экономического союза, что также предоставит возможность лидерам переговорить, по крайней мере, кратко. Вопрос о визите (в Армению — ред.) или каких-либо сроках пока еще не обсуждается… Думаю, что, наверное, в плане визита имеет смысл нацеливаться на следующий год»,- добавил он.
Он напомнил, что последняя встреча российского лидера и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась «совсем недавно».
«В этом году они встречались уже три раза, достаточно были обстоятельные обсуждения. В частности, в последний раз президент и премьер-министр беседовали вдвоем около трех часов, действительно хорошо и обстоятельно говорили»,- подчеркнул помощник президента РФ.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом. Точная дата поездки пока не определена.
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