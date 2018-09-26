// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ушаков: Визит Путина в Армению в 2018 году маловероятен

Ушаков: Визит Путина в Армению в 2018 году маловероятен
26 сентября 2018 - 17:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Визит президента РФ Владимира Путина в Армению обсуждался, но до конца 2018 года это маловероятно, следует нацеливаться на 2019 год. Об этом сообщил помощник российского лидера РФ Юрий Ушаков.

«Действительно, обсуждалась возможность организации визита нашего президента в Армению, но конкретные сроки пока не обсуждаются»,- сказал Ушаков на брифинге, пишет РИА Новости.

«Имеется в виду, что президенты еще, очевидно, встретятся, не только в Душанбе (на саммите СНГ), но и в Астане на сессии ОДКБ. Это раз, и в декабре в Москве планируется саммит Евразийского экономического союза, что также предоставит возможность лидерам переговорить, по крайней мере, кратко. Вопрос о визите (в Армению — ред.) или каких-либо сроках пока еще не обсуждается… Думаю, что, наверное, в плане визита имеет смысл нацеливаться на следующий год»,- добавил он.

Он напомнил, что последняя встреча российского лидера и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась «совсем недавно».

«В этом году они встречались уже три раза, достаточно были обстоятельные обсуждения. В частности, в последний раз президент и премьер-министр беседовали вдвоем около трех часов, действительно хорошо и обстоятельно говорили»,- подчеркнул помощник президента РФ.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом. Точная дата поездки пока не определена.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Ушаков назвал визит Путина в Армению в этом году маловероятным
 Самое значимое
Белоруссия предложила организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторовБелоруссия предложила организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов
Спикер белорусского парламента озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону
МИД Армении призвал Минскую группу ОБСЕ обуздать Баку и привести его в конструктивное руслоМИД Армении призвал Минскую группу ОБСЕ обуздать Баку и привести его в конструктивное русло
Подобные действия Азербайджанской стороны, направленные на эскалацию обстановки, а также звучащая из Баку воинственная риторика, подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
ПРООН: Армения входит в число стран с высоким уровнем развитияПРООН: Армения входит в число стран с высоким уровнем развития
Армения в рейтинге занимает 83 место из 189 стран.
В центре Чикаго открылся Ереванский скверВ центре Чикаго открылся Ереванский сквер
Ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян: Мы готовы разгромить Азербайджан
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьеру страны
«АиФ»: Армения превратилась в одно из самых интересных направлений Кавказа
Глава МИД НКР принял новоназначенного руководителя программы The HALO Trust в Арцахе
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Туркмении с 1 января 2019 года отменят бесплатные электричество, газ, вода и соль для жителей Уточняется, что электричество, вода, газ и соль будут поставляться населению по «льготным ценам»
Во Франции вынесли первый приговор за приставание в общественном месте Осужденным стал 30-летний мужчина, который вошел в автобус в состоянии алкогольного опьянения и стал приставать к 21-летней пассажирке
Вице-спикер НС Армении: Осуждаем и Геноцид армян, и вандализм азербайджанцев в арцахском Талише «Хатыньская трагедия – классическое проявление фашизма и вандализма»,- отметил Шармазанов
Кассационный суд Армении принял к производству жалобу адвокатов Кочаряна Кассационный суд Армении 19 сентября принял к производству кассационные жалобы генерального прокурора Армении Артура Давтяна