Во Франции вынесли первый приговор за приставание в общественном месте

PanARMENIAN.Net - Суд парижского пригорода Эври вынес первый приговор по закону о сексуальных домогательствах, вступившему в силу в августе месяце.

Осужденным стал 30-летний мужчина, который вошел в автобус в состоянии алкогольного опьянения и стал приставать к 21-летней пассажирке, пишет «Ъ».

Он назвал ее «шлюхой» и сделал замечание по поводу размера ее груди. За это суд оштрафовал мужчину на €300. Помимо этого, нападавший ударил девушку по ягодицам, что попадает под статью о причинении физического насилия. Поэтому ближайшие три месяца мужчина проведет в тюрьме.

Мужчину задержали благодаря водителю автобуса, который по просьбе девушки закрыл двери и не выпускал никого до приезда полиции.