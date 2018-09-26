Во Франции вынесли первый приговор за приставание в общественном месте
26 сентября 2018 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд парижского пригорода Эври вынес первый приговор по закону о сексуальных домогательствах, вступившему в силу в августе месяце.
Осужденным стал 30-летний мужчина, который вошел в автобус в состоянии алкогольного опьянения и стал приставать к 21-летней пассажирке, пишет «Ъ».
Он назвал ее «шлюхой» и сделал замечание по поводу размера ее груди. За это суд оштрафовал мужчину на €300. Помимо этого, нападавший ударил девушку по ягодицам, что попадает под статью о причинении физического насилия. Поэтому ближайшие три месяца мужчина проведет в тюрьме.
Мужчину задержали благодаря водителю автобуса, который по просьбе девушки закрыл двери и не выпускал никого до приезда полиции.
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