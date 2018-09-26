В Туркмении с 1 января 2019 года отменят бесплатные электричество, газ, вода и соль для жителей
26 сентября 2018 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Туркмении распорядилось с 1 января 2019 года прекратить бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, питьевую воду и поваренную соль.
Это решение принято для «достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям, рационального использования базовых ресурсов, а также дальнейшего совершенствования социальных льгот», пишет «Ъ» со ссылкой на Государственное информагентство Туркменистана.
Уточняется, что электричество, вода, газ и соль будут поставляться населению по «льготным ценам». Правительство Туркмении должно разработать соответствующие меры и предоставить на рассмотрение президенту Гурбангулы Бердымухамедову.
Первый президент страны Сапармурат Ниязов отменил плату за газ, электричество, воду и соль в 1993 году. Первоначально льготы вводились на десять лет, затем они были продлены до 2030 года.
В июне 2017 года Бердымухамедов поручил правительству «подготовить предложения по аннулированию всех льгот», которыми пользуются граждане страны.
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