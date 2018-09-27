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МИД РА: В Нью-Йорке на встрече Мнацаканяна с Мамедъяровым состоялся полезный обмен мыслями

МИД РА: В Нью-Йорке на встрече Мнацаканяна с Мамедъяровым состоялся полезный обмен мыслями
27 сентября 2018 - 10:52 AMT

PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке 26 сентября состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Встреча состоялась при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США). На встрече присутствовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Встреча началась в расширенном формате, затем главы МИД провели беседу тет-а-тет. Мнацаканян подтвердил позицию и подходы Армении касательно исключительно мирного урегулирования карабахского конфликта.

Как отмечает МИД РА, состоялся полезный обмен мыслями вокруг урегулирования проблемы, нацеленного на установление стабильного мира в регионе.

Собеседники договорились продолжить диалог, в том числе в рамках предстоящего в ближайшее время визита в регион сопредседателей МГ ОБСЕ.

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