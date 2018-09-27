Глава МИД РА: Армения готова расширить гуманитарную миссию в Сирии
27 сентября 2018 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Нью-Йорке провел встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Собеседники детально обсудили развития в Сирии, обменялись мнениями о гуманитарной ситуации в стране и возможных шагах, направленных на ее улучшение.
Мнацаканян отметил, что Армения неоднократно выражала серьезную обеспокоенность в связи с кризисом в Сирии и безопасностью армян в этой стране.
Он подчеркнул, что Армения готова продолжить и расширить гуманитарную миссию, направленную на удовлетворение нужд армянской общины Сирии.
Ранее стало известно, что подразделение ВС Армении, направляющееся в Сирию, будет состоять из специалистов гуманитарной сферы. Число военнослужащих, отправляемых в Сирию в рамках гуманитарной миссии, составит порядка 100 человек.
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