Глава МИД РА: Армения готова расширить гуманитарную миссию в Сирии

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Нью-Йорке провел встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Собеседники детально обсудили развития в Сирии, обменялись мнениями о гуманитарной ситуации в стране и возможных шагах, направленных на ее улучшение.

Мнацаканян отметил, что Армения неоднократно выражала серьезную обеспокоенность в связи с кризисом в Сирии и безопасностью армян в этой стране.

Он подчеркнул, что Армения готова продолжить и расширить гуманитарную миссию, направленную на удовлетворение нужд армянской общины Сирии.

Ранее стало известно, что подразделение ВС Армении, направляющееся в Сирию, будет состоять из специалистов гуманитарной сферы. Число военнослужащих, отправляемых в Сирию в рамках гуманитарной миссии, составит порядка 100 человек.