В Нью-Йорке главы МИД стран ОДКБ обсудили вопрос смены генсека организации

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 26 сентября в Нью-Йорке принял участие во встрече министров иностранных дел государств-членов ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о процессе сменыгенерального секретаря ОДКБ.

Министры обсудили приоритетные вопросы повестки дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе основные направления взаимодействия ОДКБ и ООН, обменялись мнениями о текущей деятельности ОДКБ.

В своей речи Мнацаканян отметил важность этого традиционного формата министерской встречи – в качестве эффективной платформы для координации внешней политики.

Также обсужден ход подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане в ноябре 2018 года.

Главы МИД государств - членов ОДКБ приняли совместные заявления:

«О положении в Афганистане, усилении позиций ИГИЛ в северных провинциях страны и росте наркоугрозы с территории ИРА»;

«Об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке»;

«Об активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями и структурами».

Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.