Facebook представил шлем виртуальной реальности
27 сентября 2018 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Facebook представила свою систему виртуальной реальности Oculus Quest, она поступит в продажу весной 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Стоить устройство будет $399.
Компания заявила, что новый продукт позволит пользователям смотреть в любом направлении виртуального пространства и двигаться через него «точно так же, как в материальном мире», пишут «Ведомости».
В очки, оснащенные двумя маленькими экранами (по одному на каждый глаз), встроены специальные сенсоры, определяющие положение человека в пространстве.
Oculus Quest оснащены также сенсорными контроллерами, позволяющими пользователям взаимодействовать с людьми и объектами. В системе доступно более 50 игр, со временем их число будет расти, уточняет компания.
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