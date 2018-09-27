Facebook представил шлем виртуальной реальности

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook представила свою систему виртуальной реальности Oculus Quest, она поступит в продажу весной 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоить устройство будет $399.

Компания заявила, что новый продукт позволит пользователям смотреть в любом направлении виртуального пространства и двигаться через него «точно так же, как в материальном мире», пишут «Ведомости».

В очки, оснащенные двумя маленькими экранами (по одному на каждый глаз), встроены специальные сенсоры, определяющие положение человека в пространстве.

Oculus Quest оснащены также сенсорными контроллерами, позволяющими пользователям взаимодействовать с людьми и объектами. В системе доступно более 50 игр, со временем их число будет расти, уточняет компания.