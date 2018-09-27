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В столице Грузии все такси перекрасят в белый

В столице Грузии все такси перекрасят в белый
27 сентября 2018 - 13:41 AMT

PanARMENIAN.Net - С первого октября 2019 года в Тбилиси все такси будут белого цвета. Об этом на заседании правительства заявил мэр столицы Каха Каладзе.

«Мы очень много думали и решили, что цвет будет белым, который будет обязательным с октября 2019 года», — заявил Каладзе.

В этого же периода осуществлять сервис такси больше не смогут трехдверные и праворульные автомобили. По словам Каладзе, на данном этапе выдано более 6 200 разрешений на сервис такси. С первого октября деятельность такси без лицензии будет караться штрафом в размере 200 лари, пишет «Грузия-Online».

«Хочу предупредить всех, что у нас будет жесткий подход к деятельности без разрешения, штраф составит 200 лари. Стоимость разрешения на год составляет 100 лари, для гибридных автомобилей – 50 лари, электроавтомобилей – бесплатно», — заявил Каладзе.

Каха Каладзе стал мэром Тбилиси в октябре 2017 года.

Ссылки по теме:
Apsny.ge: С первого октября 2019 года в Тбилиси появятся такси белого цвета
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