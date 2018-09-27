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В России окончательно одобрили пенсионную реформу

В России окончательно одобрили пенсионную реформу
27 сентября 2018 - 14:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

За это решение проголосовали 332 депутата, 83 высказались против, воздержавшихся не было, пишет Meduza.

Законопроект, предложенный правительством РФ, предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и прежде, с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин.

В первом чтении законопроект был принят 19 июля. «Единая Россия» поддержала реформу, все парламентские оппозиционные партии выступили против. Ко второму чтению, которое состоялось 26 сентября, президент РФ Владимир Путин внес поправки, смягчающие пенсионную реформу.

Объявление о пенсионной реформе спровоцировало многочисленные акции протеста по всей стране и снижение рейтинга «Единой России» и Владимира Путина. В сентябре, согласно опросам, число россиян, готовых протестовать против пенсионной реформы, сократилось до 35%.

Ссылки по теме:
Meduza. Госдума окончательно одобрила пенсионную реформу
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