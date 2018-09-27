В тюрьмах Турции более 150 журналистов: Правозащитники призывают Берлин повлиять на Эрдогана

PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала правительство ФРГ на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поднять тему прав человека в его стране. Официальный визит Эрдогана в Берлин должен стать поводом для того, чтобы «со всей ясностью вступиться в защиту всех невиновных, которые были преднамеренно арестованы» в Турции, заявил 27 сентября генеральный екретарь немецкого отделения AI Маркус Беко в Берлине.

Если турецкое правительство хочет перезагрузки отношений с мировым сообществом, оно должно в первую очередь выполнять свои международные обязательства, отметил Беко. Он призвал Анкару, в частности, прекратить «инструментализацию юстиции» и соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, пишет Deutsche Welle.

По словам Беко, в настоящий момент в турецких тюрьмах отбывают наказание более 150 журналистов - больше, чем в какой-либо другой стране мира. Кроме того, в последние два года, по данным AI, в Турции были закрыты сотни неправительственных организаций и медиаконцернов.

Эрдоган будет находиться в Германии с государственным визитом с 27 по 29 сентября. Это станет его первой поездкой в ФРГ с момента избрания главой турецкого государства в 2014 году.

22 сентября сотни противников политики президента Турции вышли на улицы германских городов в знак протеста. Утром 27 сентября в берлинском аэропорту Тегель, куда должен приземлиться самолет с Эрдоганом, прошел протест, организованный правозащитной организацией «Репортеры без границ».