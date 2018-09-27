Президент НКР: Арцах заинтересован в установлении и развитии связей с Польшей

PanARMENIAN.Net - 27 сентября президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял делегацию Воломинского округа Польши во главе с руководителем администрации округа Казимежем Раковски. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества административных единиц региона Воломин и Арцаха.

Саакян подчеркнул, что Арцах заинтересован в установлении и развитии связей с Польшей и ее административными единицами, отметив их востребованность и перспективность.

Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян, руководитель армянской общины округа Воломин Ашот Аракелян, другие должностные лица.