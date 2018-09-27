Президент НКР: Арцах заинтересован в установлении и развитии связей с Польшей
27 сентября 2018 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 сентября президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял делегацию Воломинского округа Польши во главе с руководителем администрации округа Казимежем Раковски. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества административных единиц региона Воломин и Арцаха.
Саакян подчеркнул, что Арцах заинтересован в установлении и развитии связей с Польшей и ее административными единицами, отметив их востребованность и перспективность.
Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян, руководитель армянской общины округа Воломин Ашот Аракелян, другие должностные лица.
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