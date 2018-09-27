Ассанж назначил нового главреда WikiLeaks

PanARMENIAN.Net - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назначил главным редактором портала исландского журналиста Кристина Храфнссона, ранее занимавшего пост официального представителя организации. Об этом говорится в сообщении WikiLeaks.

Решение было принято в связи с тем, что Ассанж в течение последних шести месяцев находится в изоляции в посольстве Эквадора, поясняется в сообщении. Ассанж продолжит занимать пост издателя WikiLeaks, пишут «Ведомости».

Исландский журналист Храфнссон занимал пост официального представителя сайта с 2010 по 2016 год, после этого он курировал ряд проектов в организации, связанных с юриспруденцией.

Австралийский программист и журналист Джулиан Ассанж стал известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США и секретные материалы о военных действиях американских солдат в Ираке и Афганистане. Власти США обвинили его в разглашении секретной информации.

Сейчас Ассанж находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. Он получил там убежище в 2012 г. и с тех пор ни разу не покидал здание из-за угрозы задержания. В марте этого года Эквадор отключил Ассанжу интернет после поста о «деле Скрипаля».