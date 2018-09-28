Премьер Армении в Душанбе принял участие в ужине в честь глав государств-членов СНГ

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Президент Таджикистана поприветствовал Пашиняна и отметил, что это их первая встреча и пожелал ему успехов на посту премьер-министра Армении. Рахмон выразил удовлетворение уровнем двусторонних политических отношений и отметил важность осуществления совместных шагов по расширению торгово-экономических отношений.

Премьер-министр Армении поблагодарил за теплый прием, подчеркнув, что правительство Армении заинтересовано в развитии и углублении многостороннего сотрудничества между двумя странами. Пашинян отметил важность разработки и реализации конкретных программ в сфере экономики. По словам главы правительства, Армения придает большое значение взаимодействию как в рамках двусторонних, так и международных, региональных организаций и интеграционных объединений.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы расширения отношений в разных сферах, коснулись дальнейшего сотрудничества в рамках интеграционных союзов.

Вечером премьер-министр принял участие в неофициальном ужине в честь глав государств-членов СНГ.

Пашинян 28 сентября примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ.