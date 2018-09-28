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МГ ОБСЕ: Всеобъемлющее карабахское урегулирование потребует компромиссов от всех сторон

МГ ОБСЕ: Всеобъемлющее карабахское урегулирование потребует компромиссов от всех сторон
28 сентября 2018 - 12:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч с главами МИД Армении и Азербайджана.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана, Эльмаром Мамедъяровым 25 и 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Во встречах принимал участие также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Отмечается, что сопредседатели также встретились с генеральным секретарем ОБСЕ, заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и представителем итальянского председательства в ОБСЕ.

Министры продолжили переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, пишет Panorama.am.

«Сопредседатели и министры обсудили ситуацию в регионе и запросили разъяснения касательно нескольких недавних заявлений и инцидентов, вызывающих обеспокоенность. Сопредседатели выразили глубокое сожаление по поводу продолжающейся и ненужной гибели людей. Они предупредили министров об опасностях эскалации, призвали стороны конструктивно участвовать в формировании позитивной атмосферы и избегать агрессивной риторики. Сопредседатели подчеркнули, что всеобъемлющее урегулирование потребует компромиссов от всех сторон», – отмечается в заявлении сопредседателей.

В данном контексте министры подтвердили важность принятия мер для активизации переговорного процесса и принятия дополнительных мер для снижения напряженности. Министры договорились встретиться еще раз до конца года.

Сопредседатели планируют посетить регион в ближайшем будущем, а затем проинформируют Минскую группу ОБСЕ и постоянный совет о ходе переговоров.

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