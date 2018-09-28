Глава МИД РА: Армения во внешнеполитической сфере приняла принцип непрерывности

PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и президента Международной кризисной группы Роберта Малли. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Мнацаканян обратился к последним внутриполитическим событиям в РА, реформам, осуществляемым правительством на основе мандата, предоставленного народом.

Представив приоритеты Армении во внешнеполитической сфере, Мнацаканян отметил, что Армения приняла принципы непрерывности, предсказуемости и вовлечения.

Стороны обратились также к ряду международных проблем, обменялись мнениями вокруг мирного процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.