Азербайджан получил из Белоруссии новую партию РСЗО «Полонез»
28 сентября 2018 - 13:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджан из Белоруссии доставлена новая партия реактивных систем залпового огня «Полонез». Об этом 27 сентября отчиталось Министерство обороны Азербайджана.
«Согласно межправительственному соглашению между Азербайджаном и Беларусью, очередная партия 301-миллиметровых оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» доставлена в Азербайджан», — сказано в сообщении, пишет Lenta.ru.
О грядущем появлении «Полонезов» в Азербайджане сообщалось в апреле. Собеседник газеты «Коммерсантъ» в Министерстве обороны Белоруссии отмечал, что первый твердый контракт подразумевает передачу Баку 10 комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления и радиолокационные станции, но не назвал заказчика.
В июне президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с поступившими в республику из Белоруссии «Полонезами».
Главный редактор журнала Moscow Defense Brief Михаил Барабанов считает, что данную закупку можно расценивать как ответ на закупку Арменией «Искандеров».
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