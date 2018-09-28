Азербайджан получил из Белоруссии новую партию РСЗО «Полонез»

PanARMENIAN.Net - В Азербайджан из Белоруссии доставлена новая партия реактивных систем залпового огня «Полонез». Об этом 27 сентября отчиталось Министерство обороны Азербайджана.

«Согласно межправительственному соглашению между Азербайджаном и Беларусью, очередная партия 301-миллиметровых оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» доставлена в Азербайджан», — сказано в сообщении, пишет Lenta.ru.

О грядущем появлении «Полонезов» в Азербайджане сообщалось в апреле. Собеседник газеты «Коммерсантъ» в Министерстве обороны Белоруссии отмечал, что первый твердый контракт подразумевает передачу Баку 10 комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления и радиолокационные станции, но не назвал заказчика.

В июне президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с поступившими в республику из Белоруссии «Полонезами».

Главный редактор журнала Moscow Defense Brief Михаил Барабанов считает, что данную закупку можно расценивать как ответ на закупку Арменией «Искандеров».