Forbes: «Ташир» Самвела Карапетяна - в топ-200 крупнейших частных компаний России
28 сентября 2018 - 13:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа компаний «Ташир», президентом и основателем которой является бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, вошла в рейтинг 200 самых, крупных частных компаний РФ, составленный российским изданием Forbes.
Компания занимает в списке 48 место.
В группе компаний, штаб квартира которой находится в Москве, работает 45000 сотрудников. По этому показателю компания занимает 16 место.
По данным журнала, прибыль группы компаний «Ташир» в 2018 году составила 164 млрд рублей.
Рейтинг возглавляет компания ЛУКОЙЛ, доход которой в 2018 году составил 5475.2 млрд рублей.
Ранее президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян вошел в рейтинг 100 самых влиятельных россиян, впервые составленный российским изданием Forbes.Карапетян занял в рейтинге 95-е место.
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Армения в рейтинге занимает 83 место из 189 стран.
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