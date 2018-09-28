Forbes: «Ташир» Самвела Карапетяна - в топ-200 крупнейших частных компаний России

PanARMENIAN.Net - Группа компаний «Ташир», президентом и основателем которой является бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, вошла в рейтинг 200 самых, крупных частных компаний РФ, составленный российским изданием Forbes.

Компания занимает в списке 48 место.

В группе компаний, штаб квартира которой находится в Москве, работает 45000 сотрудников. По этому показателю компания занимает 16 место.

По данным журнала, прибыль группы компаний «Ташир» в 2018 году составила 164 млрд рублей.

Рейтинг возглавляет компания ЛУКОЙЛ, доход которой в 2018 году составил 5475.2 млрд рублей.

Ранее президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян вошел в рейтинг 100 самых влиятельных россиян, впервые составленный российским изданием Forbes.Карапетян занял в рейтинге 95-е место.