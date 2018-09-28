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Посол Франции: Саммит Франкофонии очень важен как для Армении, так и для Франции

Посол Франции: Саммит Франкофонии очень важен как для Армении, так и для Франции
28 сентября 2018 - 14:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Саммит Международной организации Франкофонии очень важен как для Армении, так и для Франции не только по той причине, что для президента Франции Эммануэля Макрона саммит является приоритетом, но также, поскольку Макрон прибудет в Армению с государственным визитом. Об этом заявил посол Французской Республики в РА Жонатан Лакот на пресс-конференции, в ходе которой был представлен павильон «Франкофонская деревня» в рамках предстоящего саммита.

«С 11 по 12 октября 2018 года в Армении состоится саммит Франкофонии, во время которого РА примет делегации правительств 84 стран, большая часть которых не имеет посольств в Армении. Таким образом, они откроют для себя Армению», – заявил посол, пишет Panorama.am.

Посол отметил, что с 11-12 октября Макрон примет участие в саммите. По словам посла, визит Макрона придаст еще большую интенсивность повестке армяно-французских отношений.

«Однако предстоящий саммит не только площадка для встреч руководителей стран, но и настоящий праздник. Франция желает представить французский язык во всех его нюансах», – подчеркнул он.

С 7 по 12 октября в центре Еревана будет действовать «Франкофонская деревня», среди павильонов 20 стран будет представлен также павильон Франции. Павильоны представят также Бельгия, Швейцария, страны Африки. Павильоны будут открыты как для жителей Армении, так и для находящихся здесь в этот период туристов.

17-й саммит Международной организации франкофонии пройдет в Армении 11-12 октября 2018 года.

«Месседж, адресуемый посредством павильона, в том, что французский является языком возможностей. Французский – язык не только Франции, но и всех 84 государств Франкофонии, на котором говорят около 280 млн человек – на 5 континентах. Это один из двух языков, на котором говорят на всех континентах», – отметил посол.

В рамках данного павильона состоятся различные мероприятия, в частности, экономические, культурные, медиа, технологические и образовательные.

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